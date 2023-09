Silke Sprenger-Dieffenbacher, die sich für den Bürgermeisterposten in Sulzfeld bewirbt, tritt offiziell als AfD-Kandidatin an. Die Wahl in der 5.000-Einwohner-Gemeinde findet am 8. Oktober statt.

Silke Sprenger-Dieffenbacher tritt als AfD-Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl in Sulzfeld an. Das hat die 60 Jahre alte Architektin aus Eppingen nun offiziell schriftlich bestätigt. Sprenger-Dieffenbacher präsentiert sich am Samstag, 30. September, in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr mit einem Infostand auf dem Sulzfelder Rathausplatz.

Ihr großer Schwerpunkt liege „auf der Menschlichkeit, Freundlichkeit und gesellschaftlichem Miteinander“, teilt die Bürgermeisterkandidatin mit. Zudem hat sie sich die „Stärkung der Dorfgemeinschaft und damit auch gleichzeitig der Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls“ auf die Fahnen geschrieben.

Mit Simon Bolg und Volker Geisel sind auch zwei der drei Mitbewerber von Sprenger-Dieffenbacher am 30. September in Sulzfeld präsent und werben für sich und um die Gunst der Wähler. Bolg hat von 6.30 Uhr bis 11.30 Uhr einen Infostand vor der Bäckerei Krauß, Geisel veranstaltet von 14 Uhr bis 16 Uhr einen Bürgerspaziergang mit Treffpunkt auf dem Rathausplatz.

In Sulzfeld wird am 8. Oktober gewählt

Für die Bürgermeisterwahl in Sulzfeld am Sonntag, 8. Oktober, sind insgesamt 3.978 Wahlberechtigte registriert. Eine mögliche Stichwahl würde am Sonntag, 22. Oktober, stattfinden. Die Neubesetzung des Chefsessels im Rathaus der 5.000-Einwohner-Gemeinde ist notwendig geworden, weil die bisherige Amtsinhaberin Sarina Pfründer (parteilos) am 7. Mai im ersten Wahlgang zur neuen Bürgermeisterin von Lauffen am Neckar gewählt worden war.

Als Erster hatte sich Geisel, der zwar SPD-Mitglied ist, in Sulzfeld aber als unabhänigre Kandidat antritt, Ende Mai für die Pfründer-Nachfolge beworben. Im Juli hatte dann Bolg (parteilos) als zweiter Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Die Nummer drei im Bewerberfeld ist Heiko Röth (parteilos), der seine Kandidatur zu Monatsbeginn öffentlich gemacht hatte.

Sprenger-Dieffenbacher hatte ihre Kandidatur kurz vor dem offiziellen Bewerbungsschluss eingereicht – so wurde aus dem Dreikampf quasi auf den letzten Drücker ein Vierkampf.