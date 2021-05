Sind Nilgänse schädlich für die Tierwelt am Mühlburger See?

Seit den siebziger Jahren breitet sich die afrikanischen Nilgans an heimischen Gewässern aus. Weil sie andere Arten zurückdrängt wird das kontrovers diskutiert. Eine Expertenrunde in Mühlbach einigt sich darauf, sie Fuchs, Marder und Wiesel als Beute zu überlassen.

Seit drei Jahren brütet ein Nilgänsepaar am Mühlbacher See und sorgt zunehmend für Ärger. Nilgänse sind afrikanischen Ursprungs und leben normalerweise an nahrungsreichen subtropischen Binnenseen und Flüssen. Seit dem 18. Jahrhundert wurde die Nilgans als Ziervogel in Europa gehalten.

In den siebziger Jahren konnte sich eine entflogene Nilganspopulation aus den Niederlanden stammend entlang des Rheins und seinen Nebenflüssen ansiedeln. Nilgänse lieben Badeseen und Parks und andere von Menschen frequentierte Orte. Zur Hauptnahrung der Nilgans gehören Gräser oder auch Getreidefelder. Wie andere Parkvögel fressen sie auch Brot.

Fehlverhalten der Besucher

„Die Verkotung der Liegewiese ist unser größtes Problem,“ erklärte Theo Antritter, Ortsvorsteher von Mühlbach. „Außerdem werden die Gänse unerlaubterweise immer wieder von Spaziergängern gefüttert. Und das macht sie erst recht Standorttreu,“ ergänzte Antritter. Die Meinungen bei den Besuchern des Mühlbacher Badesees sind zweigeteilt.

Die einen finden den schön anzusehenden Vogel als Bereicherung der Seenlandschaft. Die anderen sehen in der Nilgans einen Eindringling, der einheimische Vogelarten verdrängt und für die Verunreinigung der Liegewiese sorgt. Eine Bejagung durch den Jagdpächter ist äußerst schwierig, zumal das Jagen der Gänse lediglich von September bis Januar möglich ist.

Gänse sind sehr aufmerksam und angriffslustig. Während der Aufzucht ihrer Jungen kann man dies besonders gut beobachten. Der Ortschaftsrat und die Stadtverwaltung Eppingen initiierten eine Expertenrunde mit Vertretern von Jägern, Fischern, Ortschaftsräten, der Wildtierbeauftragten des Landkreises Heilbronn, dem Ordnungsamtsleiter und dem Ortsvorsteher. Man einigte sich darauf, das Problem auf natürliche Weise anzugehen.

Natürliche Fressfeinde anlocken

Nilgänse sind bezüglich ihrer Nistplatzwahl sehr flexibel. Sie können sowohl auf dem Boden als auch in den Bäumen oder Höhlen nisten. In Mühlbach haben sich die Gänse die kleine Insel als Brutplatz ausgesucht. Hier waren sie bisher sicher vor natürlichen Fressfeinden.

In der Expertenrunde einigte man sich nun darauf, zu der Insel einen Steg zu legen, der es Fuchs, Marder, Wiesel erlaubt die Nistplätze der Nilgänse aufzusuchen. Am leichtesten sind die Nilgänse während ihrer Brutzeit anzugreifen. Sind die Küken einmal geschlüpft werden sie von den Elterntieren gehütet und verteidigt.

Nilgänse dulden in ihrem Bereich keine Stockenten und töten auch deren Jungen. Theo Antritter bestätigte, dass der Stockentenbesatz seit dem Erscheinen der Nilgänse zurückgegangen ist. Er wies auch darauf hin, dass die Mühlbacher das Nilgänse Problem nicht allein lösen können. Es müssten sich die anderen Gemeinden mit ähnlichem Problem anschließen.