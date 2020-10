So bereitet sich Bretten auf den Winter vor

Allein auf die Höhenmeter bezogen hat Stefan Lipps beruflich einen Abstieg hinter sich. Seit dem 1. April ist er der neue Leiter des Brettener Baubetriebshofs, sein Arbeitsplatz liegt jetzt nur noch rund 170 Meter über dem Meeresspiegel.

Zuvor war Lipps in gleicher Funktion über sieben Jahre Betriebsleiter des Bauhofs Heckengäu, eines Zusammenschlusses der Gemeinden Wurmberg, Wimsheim und Mönsheim. Seinen Arbeitsplatz hatte er dabei in Wurmberg auf 450 Metern über dem Meeresspiegel – und der Unterschied von rund 280 Höhenmetern wird mit ziemlicher Sicherheit dafür sorgen, dass Lipps in den kommenden Monaten ganz andere Verhältnisse haben wird wie bisher.