So stimmen sich Brettener Senioren gemeinsam auf das Weihnachtfest ein

Die Adventszeit bringt Menschen zusammen. Und für die Bewohnerinnen und Bewohner der Altenheime in Bretten auch zahlreiche Überraschungen.

Aktionen in Heimen

Bunte Lichterketten, Adventskränze und Weihnachtsbäume schmücken schon seit mehreren Wochen den Eingangsbereich der Brettener Altenheime und Seniorendomizile. In der Zeit des Wartens bemühen sich die Pflegekräfte, Betreuerinnen und Betreuer ganz besonders, eine schöne Adventszeit zu gestalten.

Die Botschaft des Advents „Weniger ist mehr“ wird auch für die ältere Generation spürbar. Ein vielfältiges Programm in der Gemeinschaft, kein passives Dasitzen, sorgen für eine besinnliche Atmosphäre. Gerade in dieser Zeit liegt Freude und Schmerz nahe beieinander. Alte Erinnerungen an die vergangenen Weihnachtsfeste werden wach, aber auch die Angst vor der Einsamkeit, davor, die Festtage fernab der Familie verbringen zu müssen.

„Es ist einfach schön, gemeinsam zu singen. Bei unserer Weihnachtsfeier wurden wir mit einem Menü überrascht“, sagt Ursula Sahner, die seit fünf Jahren in der Betreuten Wohnanlage der AWO wohnt, sichtlich erfreut. Gemeinsam mit dem evangelischen Seniorenkreis singt die 79-jährige klassische Weihnachtslieder.

Der Advent ist heute anders als früher, nicht mehr so hektisch. Ursula Sahner

Die Botschaft vom Advent sieht Sahner darin, ruhig zu werden und sich so auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. „Der Advent ist heute anders als früher, nicht mehr so hektisch“, stellt die Seniorin fest. Besonders schön sei die gemeinsame Weihnachtsfeier gewesen, mit musikalischen Darbietungen des Kindergartens Senfkorn. „Ich habe mich so sehr gefreut, dass am Nikolaustag eine Überraschung vor meiner Tür lag.“

Der Mann mit Mitra und Bischofsstab fand auch den Weg in die Seniorenresidenz des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) „Am Saalbach“. Persönliche Worte richtete er an die Bewohnerinnen und Bewohner und lud zum Tanz ein, so Renate Heitz.

An den Ausflug zum Pforzheimer Gartencenter, an die Weihnachtsfeier und an das gemeinsame Backen erinnern sich die Bewohnerinnen des ersten Stockwerks gerne. Eine weihnachtliche Atmosphäre erlebten sie mit dem Knittlinger Akkordeonspieler, Jürgen Braun, der traditionelle Weihnachtsliedern anstimmte.

„Hier passiert täglich etwas und es wird nicht langweilig“, sagt Getrud Tuschter. Ihre Mitbewohnerin, Eva-Maria Zienow, die erst seit zwei Monaten am Gottesackertor wohnt, ist glücklich über ihr neues Zuhause, denn hier sei man nie allein. „Es ist wie eine große Familie“, versichert auch Heitz, die das Engagement der sozialen Betreuerin Kerstin Teichmann lobt.

Die Zeit des Wartens habe sich im Alter verändert, denn man sei geduldiger und genügsamer. Doch gespannt waren sie trotzdem, was sich im selbstgemachten Adventskalender des Stockwerks verbirgt.

Andachten werden multireligiös gefeiert

Ganz ähnlich ist auch der Advent im evangelischen Pflegeheim „Im Brückle“ verlaufen. Auch dort kam der Nikolaus und es wurde für die gemeinsame Weihnachtsfeier gebacken. „Bei der Nikolausfeier haben wir zusammen gesungen und Geschenke wie Äpfel, Mandarinen und einen Schokoladennikolaus bekommen“, sagt die Bewohnerin Ilse Abbl.

Aber auch Andachten, die inter- beziehungsweise multireligiös gefeiert werden, stimmten in die Adventszeit ein. Die Kindergartengruppe des Brettener Hohberghauses schaute vorbei und sang den Seniorinnen und Senioren im Hof ein Ständchen.

Hütte vom Brettener Weihnachtsmarkt im Hof

Ein besonderes Highlight ist laut Sozialarbeiterin Julia Walter-Grossmann auch in diesem Jahr die Weihnachtshütte des Brettener Weihnachtsmarkts, die bis zum Dreikönigsfest den Hof schmücken wird. So erleben die Seniorinnen und Senioren den Weihnachtsmarkt im eigenen Haus.

„Hier können Betreuer und Bewohner den Weihnachtmarkt bei Glühwein und Weihnachtsgebäck gemeinsam genießen“, so Walter-Grossmann.