Bußgelder von 25.000 Euro verhängt

So viele Corona-Verstöße gab es bislang in Bretten

Gut ein halbes Jahr ist es her, dass die Bundesregierung den Lockdown verhängte. Es folgten viele Verordnungen - und in der Folge fast unvermeidlich auch Verstöße dagegen. Wie hat sich die Situation seitdem in Bretten entwickelt?