In den Ferien erwacht der Brettener Stadtpark wieder zum Leben. Vom 2. bis 13. August bieten die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm. Beliebt war am ersten Tag vor allem die Rollenrutsche.

Rechtzeitig zum Start für das Ferienprogramm „Sommer im Park“, riss der Himmel auf und schenkte den Besuchern „sein schönstes Lächeln“. Erneut verwandelte sich der Brettener Stadtpark in eine Spielwiese, einen Freiluftkonzertsaal und einen Begegnungsort – ein Konzept, das ankommt.

Für ihre jungen Gäste ließen sich die Organisatoren der Stadt einiges einfallen. Etwa 100 Besucher fanden sich ein, um die Auswahl an Bastelangeboten, Mitmach-Aktionen und Spielen auszuprobieren.

Mit ihren beiden Enkeln, David, vier Jahre und Ben, sechs Jahre, lies sich die Brettenerin Claudia Pferrer von dem „Autormat“ verzaubern. Die von Schriftsteller Jochen Weeber selbstgebaute „Poesie-Kabine“ entführt seine Zuhörer in die Welt der lustigen Kurzgeschichten. Ein Euro genügte, um zwischen vier Lesungen zu wählen. Für Omas und Opas hatte Weeber ein weiteres Angebot und präsentierte spannende Minikrimis.

Stricken gehört auch zum angebotenen Programm im Stadtpark

Schlange stehen mussten die Kleinsten an der Rollenrutsche. „Die ist der Renner“, sagt Katharina Ruf. Ihre beiden zwei- und vierjährigen Mädchen Palina und Valentina bekämen nicht genug davon. Geduld ist dennoch gefragt – Rutschen ist bei den anderen Kindern ebenfalls „angesagt“.

Eine ungewöhnlichere Aktion ist „Stricken mit Frau Elfriede Peil“. Mit ihrem Charme und ihrer Art gehen der Dame selbst Strickmuffel ins Netz. Ihre mitgebrachten langen roten Strickbahnen sind ein Blickfang und laden zum Mitmachen ein. Sie zieht mit ihrer zierlichen Erscheinung und ihrer unverwechselbaren erfrischenden Art jeden in ihren Bann – Absagen gibt es keine.

Dies bestätigt sich auch anhand der vielen kleinen beschrifteten Schildchen, auf denen Orte in ganz Deutschland zu lesen sind: Berlin, Idaoberstein, Paderborn. An all diesen Orten fing Peil ihre „Handwerkerinnen“ ein und die stricken, was das Zeug hält. Für sie ist die Handarbeit eine Herzensangelegenheit und gleichsam Leidenschaft - denn Stricken verbindet. Das bestätigen die Teilnehmerinnen einhellig. „Sie ist einfach mitreißend, man kann ihr nichts abschlagen“.

Clownin sorgt für Gelächter und Applaus bei den knapp 100 Besuchern

Mit Gelächter und Applaus belohnten die Besucher die Clownin. Ihre hartnäckigen und zielgerichteten Körpereinsätze zelebrieren „Urlaub am Strand“ - der charmante und feinsinnige Klamauk, gepaart mit kindlicher Vorgehensweise, kommt beim Publikum gut an.

Erleichtert zeigt sich Mitorganisatorin Daniela Kerres, vom Amt für Bildung und Kultur der Stadtverwaltung Bretten. „Bereits im Januar starteten wir mit den Planungen, nun hoffen wir auf gutes Wetter und auf einen weiteren Erfolg des Kultursommers“, so Kerres.