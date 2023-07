Sonne, Musik und Comedy locken zum Sommer im Park in Bretten

Ob Picknick mit Musik, Jonglieren mit Oma oder Lesung in der Poesie-Kabine: In Bretten steht das nächste Fest mit buntem Programm an.

Das Brettener Volk kann kurz Luft holen. Dann steht aber mit dem „Sommer im Park“ schon das nächste Fest an.

Auf dem schattigen Plateau über der Sporgasse wird vom 2. bis 13. August für Abwechslung gesorgt. Die Stimmung noch von Peter-und-Paul gefärbt, stellte eine städtische Delegation vor Ort im Stadtpark das Programm in locker-lässiger Laune vor. Laut Kulturamtsleiter Bernhard Feineisen ist „das Beste daran: Der Eintritt ist frei“.

Scherz beiseite: Tatsächlich überzeugt die Vielfalt mit Musik, Comedy oder Kleinkunst und mit viel Buntem an Familientagen. Es gibt stimmungsvolle Sommerabende bei Lesungen oder Sport. Dabei sind unter anderem der Deutsche Olympische Sportbund und die Volkshochschule mit Yoga und Qigong dabei. Mehr folgt vor den jeweiligen Events.

Flyer für den Brettener Sommer im Park ist erhältlich und steht online

„Beim Yoga kamen letztes Mal Massen“, sagt Feineisen und tippt zum Beweis aufs Foto im Flyer. Es zeigt viele bunte Matten unter den Bäumen und darauf Turnerinnen und Turner in der Krieger-Pose.

Doch zuvor macht der erste Familientag mit Mitmach-Aktionen den Auftakt, mit Bühnenprogrammen oder Spiel- und Bastelangeboten am Mittwoch, 2. August, ab 15 Uhr. Der zweite Familientag eine Woche später, am 9. August, gestaltet sich generationsübergreifend.

Button wirbt und unterstützt den Sommer im Park

All das und mehr ist nachzulesen im druckfrischen Programm-Flyer. Den gibt es ab sofort in der Tourist-Info der Stadt oder online. Und bei der Tourist-Info gibt es auch Buttons zu kaufen, sagt Anne Hardt vom Kulturamt, allerdings erst ab Mitte Juli, für einen „kleinen, solidarischen Beitrag ab fünf Euro“, so Anne Hardt.

So kann man für den Sommer im Park werben und zugleich ein wenig von den rund 45.000 Euro Kosten des Haushaltspostens ausgleichen. Davon floss der Löwenanteil in die Infrastruktur, so Hardt, in Auf- und Abbau, Stände und mehr. „Da ist jede Unterstützung willkommen“, sagt Kulturamtsleiter Feineisen.

Oberbürgermeister Martin Wolff freut sich auf The Blues Men, die dienstälteste Brettener Band. Allerdings dauert es bis dahin noch. Sie beenden das Fest am Sonntag, 13. August. Zuvor kann man mit dem OB gespannt sein auf die Silent Disco am Samstag, 5. August, oder darauf, wie die Leute dieses Jahr die blau-weiße Tafel am Freitag, 4. August, gestalten. Wolff erinnert sich an blaue Würste beim letzten Mal. Das Motto der Tafel steht für die Farben des Brettener Wappens.

Bürgermeister Michael Nöltner scherzt, er sehe den Sommer im Park auch als „Ferienprogramm für Erwachsene“. Das veranlasst Anne Hardt, das Kinderprogramm ausführlicher zu präsentieren. „Wir haben Rollbretter, Jonglage oder Basteln im Angebot. Es gibt einen Walking Act und viele Spieleaktionen“, sagt sie.

Bestrickendes und Skurriles beim Sommer im Park in Bretten

Hardt hat mit Daniela Kerres, Anette Giesche und Caroline Traut, alle beim Kulturamt der Stadt tätig, binnen rund sechs Monaten weit mehr als das Kinderprogramm gestemmt, auch wenn dieses mit Überraschungen glänzen kann.

Da gibt es den Autormat, sagt Hardt, eine Poesie-Kabine, in die man sich setzen kann. Darin liest Schriftsteller Jochen Weeber Geschichten vor, maßgeschneidert für die Kleinen oder Größere. Die mit kabarettistischen Fähigkeiten „bestrickende“ Elisabeth Peil ist dabei, Clownerei mit dem Titel „Schönes Scheitern“ oder Straßentheaterkünstlerin Katharina Schaubude mit ihrem Spektakel der Kuriositäten.

Beim Picknick im Park am Samstag, 5. August bringen Amy Sue & Friends nostalgische und aktuelle Klänge mit, wenn sie unter anderem Diana Ross spielen oder eben auch Nina Chuba. Und sie sind nur ein Punkt im musikalischen Programm neben die Unplugged Band „Mobile Gentlemen“ aus Karlsruhe.

Bei uns sind die Brettener die Stars. Martin Wolff

Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff

Zum zweiten Mal sind, ausnahmsweise laut Daniela Kerres, auch die Funky Valentin`s dabei. Mit ihnen steht der Ruiter Alex Schmid auf der Bühne, bekannt von „Schmid und die Ritter“. Der OB dazu: „Bei uns sind die Brettener die Stars.“ Denn der Sommer im Park setzt tatsächlich viel auf regionale Künstler.

Service Die Veranstaltungen finden im Freien statt. Eine Absage erfolgt nur bei extremer Wetterlage und Unwetterwarnungen. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei. Der Button und Informationen zu den Veranstaltungen sind in der Tourist-Info Bretten oder telefonisch unter 07252 58371-0 zu erreichen oder per Email an: touristinfo@bretten.de. Das Programm steht zudem online: www.erlebe-bretten.de

Auch „Notenlos“ wurde laut Hardt „so gefeiert“, dass sie ein zweites Mal gebucht wurden. Daniela Kerres schiebt zur Begründung nach: „Sie improvisieren einfach großartig.“

Der letzte Sommer im Park fand vor der Pandemie statt. „Damals“, wie Feineisen sagte, als Massen zum Yoga kamen. Inzwischen gab es über drei Jahre den Kulturfreitag auf dem Alfred-Leicht-Platz am Rathaus, auch schön, aber doch ganz anders.

Zudem kann man sich am Kleinkunst-Donnerstag auch noch mit Mirjam Woggon und Udo Zeppezauer fragen: Was wechselt man in den Wechseljahren? Die Frau, die Haarfarbe oder den Geisteszustand? Wie man sieht: Ob comedy-süchtig, bewegungsfanatisch oder musikliebend – da ist für jeden was dabei.