Sooooo süß: Zwei Hundezüchterinnen aus dem Kraichgau zeigen ihre Schätzchen

In der kleinen Einliegerwohnung wuselt es nur so von wuscheligen Pelzknäueln. Sie hüpfen auf das Sofa, klettern dem Besucher auf den Schoß und beäugen ihn mit neugierigem Blick. Neun sind es an der Zahl, und in der provisorischen Höhle unterm Schreibtisch dösen noch einmal drei nur wenige Wochen alte Exemplare. Zwergspitz heißt die deutsche Rasse, der sich Jana Rinderknecht verschrieben hat. Die 22-jährige Studentin aus Zaisenhausen züchtet seit fünf Jahren diese quirligen Vierbeiner mit den spitzen Ohren, den niedlichen Gesichtern und dem weichen Wuschelfell.

Weiterlesen? Registrieren! Zugriff auf alle Inhalte von BNN+

Kostenlos bis Jahresende, kein automatisches Abo

Weniger Werbung Ihre E-Mail-Adresse Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung sowie der damit verbundenen Datenerhebung und -verwendung zu. Registrieren Die BNN ist berechtigt, Ihre E-Mail-Adresse zur Information über eigene und ähnliche Produkte (wie BNN+, ePaper oder Zeitung) zu nutzen. Sie können der Verwendung jederzeit hier widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.