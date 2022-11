Die Kinderfeuerwehren in Bretten sind gefragt. Fünf- bis Neunjährige werden spielerisch auf spätere Aufgaben bei der Feuerwehr vorbereitet – und die Kleinen haben viel Spaß zusammen.

„Wenn ich groß bin werd‘ ich Feuerwehrmann“: Die Kinder der Brettener Feuerwehren wollen später alle mal im roten Auto mit Blaulicht und Tatütataa helfen.

Doch bis es soweit ist, haben die Feuerwehr-Kids noch einen langen Weg vor sich – und der macht allen einen Riesenspaß, berichtet Meike Noé. Sie leitet seit vier Jahren die Kinderfeuerwehr der Brettener Kernstadt. Auch bei den Wehren in Diedelsheim und Sprantal bereiten Ehrenamtliche die Kinder auf den zweiten Schritt eines angehenden Feuerwehrlers vor: die Jugendfeuerwehr.

Ab sechs kann man mitmachen und bei der Kinderfeuerwehr seinen großen Vorbildern nacheifern. Über 4.000 Kinderabteilungen zählte die Deutsche Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr. Rund 20.000 Mädchen und 35.000 Jungen waren bereits 2021 aktiv, Tendenz stetig steigend.

Spiel und Spaß stehen im Mittelpunkt

Dieser Trend gilt auch für Bretten: 2012 startete die Sprantaler Abteilung damit, die Faszination für die Feuerwehr bei Kindern zu bedienen: Heute sind dort mit viel Engagement zwölf Kinder aktiv, berichtet Andreas Wetzel aus Sprantal. Auch Hanna Pröll, die die Kinder der Diedelsheimer Abteilung betreut, freut sich über das rege Interesse ihrer knapp 30 Kids.

Spiel und Spaß stehen naturgemäß im Mittelpunkt aller Aktivitäten: Jeden zweiten Samstag im Monat treffen sich Kinder und Betreuer von 14 bis 16 Uhr im Brettener Feuerwehrhaus. In Diedelsheim alle zwei Monate, in Sprantal fünf Mal im Jahr.

Das Mitmachangebot ist jahreszeitlich orientiert: So bastelten die Kleinen kürzlich zum Martinstag Laternen – mit Kerzenflammen. Ohne Feuerwehrbezug laufen die Treffen selten ab: „Wir hantieren schon mal mit einfachen Feuerwehrgerätschaften und lernen unsere Einsatzfahrzeuge kennen, natürlich kindgerecht“, fasst Meike Noé das kostenlose Angebot zusammen, „wir kochen oder backen aber auch gemeinsam.“

Wir wollen die Kinder vorher abholen. Oliver Haas , Brettener Feuerwehrkommandant

So weit weg die kleinen Floriansjünger auch von einem echten Einsatz noch sein mögen: Oliver Haas, der Brettener Feuerwehrkommandant, ist überzeugt davon, dass man mit Nachwuchswerbung nicht früh genug beginnen kann. Viele Kinder seien oft mit zehn bereits fest in Vereine eingebunden. Haas: „Wir wollen die Kinder vorher abholen.“ Was spielerisch beginnt, spielt generell bei der Feuerwehr eine wichtige Rolle: Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, persönliches und soziales Engagement.

„Wir bieten den Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ohne jeglichen Wettbewerbsgedanken oder Konkurrenz“, so die Betreuer. „Das haben sie schon in der Schule und oft auch beim Sport genug.“ Hier zähle Gemeinschaft: Freunde treffen ohne Kräftemessen. „Bei uns muss niemand ‚abliefern“ oder versuchen, der Beste zu sein – dabei sein ist alles.“

Natürlich träumen die Kinder von einer Zukunft im roten Feuerwehrauto in Einsatzkleidung - auch wenn sie erstmal mit Warnwesten Vorlieb nehmen müssen. „Bei der Jugendfeuerwehr seh ich dann aber schon mehr aus wie eine echte Feuerwehrfrau“, freut sich die achtjährige Feline.

Sie und ihre fünf Freunde Tamme, Thore, Kumru, Jakob und Leo haben sich mit einem gelben Schlauch vor dem Löschfahrzeug postiert: Stolz führen sie vor, dass sie richtige Feuerwehrkinder sind. Löschprofi Ioannis Papadopoulos zeigt ihnen, wie man mit dem Schlauch umgeht, und schon zischt das Wasser aus dem Strahlrohr.