Stadt Bretten arbeitet an Notfallplänen für den Blackout

Die Stadtwerke Bretten haben ein zertifiziertes Informationssicherheits-Managementsystem im Einsatz. Die Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und erhalten laufend Informationen zur Informationssicherheit. Im Stromnetz der Stadtwerke Bretten hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nichts Grundlegendes geändert. Es ist laut Stadtwerken nicht davon auszugehen, dass es im Netz zu einer Überlast-Situation kommt. Sollten in einzelnen Straßenzügen massiv Heizlüfter zum Einsatz kommen, trifft dies in der Regel zuerst die Sicherungen im Haus, maximal in der Trafostation. Ein flächendeckender Stromausfall wird nicht erwartet. Ein „Blackout“ könnte entstehen, wenn nicht genügend Kraftwerke zur Verfügung stehen, um die geforderte Last im Netz abzudecken. Das könnte unter anderem passieren, wenn es sehr kalt wird, wenig Wind weht und kaum PV-Einspeisung vorhanden ist. Auch die benötigte Last in Frankreich spielt eine Rolle, weil sich immer noch der größte Teil der Atomkraftwerke in der Wartung befindet und damit die Stromversorgung in Frankreich unterdeckt ist.