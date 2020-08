Mehr Hunde bedeuten mehr Dreck

Stadt Bretten möchte Hundehaltung mit höheren Gebühren für Zweit- und Dritthund eindämmen

Die kleinen Kläffer kosten in Bretten genauso viel wie die großen: Rund 125.000 Euro bringt die Steuer für die rund 1.400 bellende Vierbeiner jedes Jahr in der Hundlestadt in die Stadtkasse.