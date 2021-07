Wenn die Wasserstände in Bretten bedrohlich steigen, schlägt die Starkregen-Warn-App Alarm. Als erste Kommune in Baden-Württemberg hat Bretten ein Frühwarnsystem eingerichtet.

Dunkle Gewitterwolken ziehen aus Richtung Pforzheim am Horizont auf, aus der Ferne sieht man, dass es bei Bauschlott schon kräftig regnet.

Früher hätte das Steffen Jordan die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben. Denn bei den großen Hochwasserereignissen in Bretten im Sommer 2013 und 2015 stand jedes Mal sein Elternhaus am Ufer der Saalbach in Diedelsheim unter Wasser. Die Schäden bewegten sich seinerzeit jedes Mal im sechsstelligen Bereich.

Mittlerweile kann er bei heftigen Regenfällen gelassener reagieren. Denn er hat die Starkregen-Warn-App auf seinem Handy. Die löst rechtzeitig Alarm aus, wenn in Bretten die Pegel steigen.