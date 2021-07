Der Brettener Steffen Jegle alias Steven Hunter und der Leopoldshafener Thomas Gröhbühl alias Benjamin Blake treten gemeinsam als die „Steampunk-Zauberer“ auf. Sie sind nach eigenen Angaben die ersten Magier, die Zauberei mit Steampunk, einer an das viktorianische Zeitalter angelehnten Ästhetik, kombinieren.

Die Idee dazu entstand vor rund drei Jahren. Beide Künstler sind zuvor schon gemeinsam aufgetreten. Sie lieben Rollenspiele und sind keine „Glitzer-Zauberer“.

Kennengelernt haben sie sich über den Magischen Zirkel, in dem beide Mitglied sind und zeitgleich angefangen haben. In ganz Deutschland gehören dem Zauberer-Netzwerk rund 2.800 Magier an.