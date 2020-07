„Sie soll unter meinem Herzen einschlafen”: Wie es ist, ein sterbendes Kind weiterzutragen

„Bittersüß” – so nennt Natascha Bauer aus Bretten die Zeit, bevor ihre Tochter Lilli starb. Das war in der 24. Schwangerschaftswoche. „Man erlebt einen Teil der Trauer und des Abschieds, während das Kind noch lebt”, sagt Bauer rückblickend.

Vor acht Jahren, am 14.06.2012, kam Lilli still zur Welt – zwei Tage nachdem sie in Bauers Bauch gestorben war.

Die stille Geburt von Leon, dem Sohn von Clara Seifert (Name v. d. Redaktion geändert) aus Karlsruhe ist erst wenige Monate her. Seifert erfuhr am 2. April in der 30. Schwangerschaftswoche, dass ihr Sohn Leon sterben wird.