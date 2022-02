Statt einigen hundert Watt strahlen LED-Leuchtmittel mit einigen wenigen Watt. Seit Jahren sind daher Städte und Gemeinden dabei, ihre Straßenbeleuchtung umzurüsten. Doch es gibt inzwischen noch mehr Anforderungen an die Lichter der Stadt.

Hell soll sie sein, die Straßenbeleuchtung, damit die Straßen sicher sind. Und wenig Strom soll sie verbrauchen, um Kosten zu sparen und Ressourcen zu schonen. Außerdem soll sie keine Insekten anlocken, die sonst im Lichtkegel umkommen.

„Dies alles spricht für eine Beleuchtung mit LED-Leuchten“, sagt Stefan Kleck, Geschäftsführer der Stadtwerke Bretten, die sich im Auftrag der Stadtverwaltung um die Beleuchtung der Straßen, Gassen und Plätze kümmern.

„Mit der LED-Technik können wir fast jeden Farbton und entsprechende Stimmung hervorrufen. – Hellweiß zum Beispiel für moderne Wohnsituationen, gewerblich genutzte Gebäude, Verwaltungen und Industrieanlagen; warme gelbliche Töne für unsere historischen Gebäude und viele Werte dazwischen.“

Umstellung auf LED-Beleuchtung läuft in Bretten seit 2019

Die Umstellung auf LED-Beleuchtung hat in Bretten 2019 begonnen und wird seitdem kontinuierlich fortgeführt. Eine Reihe von Straßen hat bereits die neue Beleuchtungstechnik. Im laufenden Jahr sind 30.000 Euro im Haushaltsplan vorgesehen für diese Umrüstung. Die Änderung auf die neue Technik sei eine Daueraufgabe und ein voranschreitender Prozess, sagt Kleck.

Ein Umbau im „Hauruck-Verfahren“ für die Kernstadt und alle Teilorte sei weder finanziell zu stemmen noch kräftemäßig zu leisten. Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Bretten haben deshalb ein Beleuchtungscontracting geschlossen. Kurzgefasst heißt das, die Stadt „kauft Licht ein bei den Stadtwerken“ und bezahlt die vereinbarten Rechnungen. Den Rest erledigen die Stadtwerke.

Für jedes Jahr hat man einen Mix zusammengestellt aus Lampen, die besonders viel Energie benötigen und solchen, die „normal viel“ verbrauchen. Daraus errechnen sich die Contracting-Kosten. Die Verträge laufen jeweils über 20 Jahre.

Nachts leuchtet in Brettener Nebenstraßen nur noch jede zweite Lampe

Nachdem die ersten Verträge abgelaufen sind (sie wurden 1999 geschlossen), können die Stadtwerke Stück für Stück die Beleuchtung Straßenzugweise an die neue Technik anpassen. Eine vorzeitige Kündigung der Verträge brächte entscheidende wirtschaftliche und finanzielle Nachteile mit sich.

Bereits bevor die LED-Technik erhältlich und erschwinglich war, hat man im Brettener Rathaus zusammen mit den Stadtwerken gehandelt: 1999 hat man von Quecksilberdampflampen umgestellt auf Natriumdampflampen mit dem typisch orangefarbenen Licht. Schon dadurch haben sich die Umweltverträglichkeit verbessert, die Effizienz erhöht und die Kosten reduziert. Die eingesparten Beträge decken dabei weitgehend die Rechnungen der Stadtwerke.

Darüber hinaus ist in Bretten eine so genannte Nachtabschaltung installiert, um Strom zu sparen. Es leuchtet dann nur noch jede zweite Lampe und die Straße ist insgesamt schwächer ausgeleuchtet. Das ist natürlich nur möglich in Nebenstraßen und wenn die Sicherheit gewährleistet ist für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer.