Streit in Bretten: Mann wird mit Besenstiel attackiert

Während eines Autokaufs in Bretten hat ein Mann seinen Rivalen mit einem Besen attackiert. Der Tatverdächtige muss daher mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Am Samstagabend

Aufgrund einer Auseinandersetzung in Bretten, hat ein 39-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Besen attackiert.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe informierte, eskalierte der Streit wegen eines Autokaufs am Samstag gegen 20 Uhr in der Hirschstraße. Die zunächst nur verbalen Differenzen führten in der Hitze des Gefechts letztlich zu einem körperlichen Angriff, bei welchem der der Tatverdächtige den 43-jährigen mit einem Besenstiel verfolgte und ihm damit gegen den Oberkörper schlug.

Die hinzugerufenen Polizisten konnte die Situation schnell beruhigen, allerdings behielten die Beamten den Besenstiel ein. Der Täter muss nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.