Um 21.12 Uhr sind am Sonntagabend in Teilen von Bretten-Diedelsheim und -Rinklingen die Lichter ausgegangen. Als Grund für den Stromausfall nennen die Stadtwerke Materialermüdung.

Blackout am Abend

Wie Stadtwerke-Chef Stefan Kleck auf Nachfrage mitteilt, gab es einen Kabelfehler an einem 20-kV-Kabel in der Breslauer Straße in Diedelsheim.

Der Kabelfehler löste demnach in sieben Trafostationen einen Schutzmechanismus aus. Zwei der Trafostationen stehen in Rinklingen, fünf in Diedelsheim.

Stadtwerke Bretten erneuern im kommenden Jahr den gesamten Kabelabschnitt

Laut Kleck werden die Stadtwerke das betroffene Kabel reparieren. Im kommenden Jahr wollen sie dann den gesamten Kabelabschnitt austauschen und erneuern.

Vom Stromausfall betroffen waren insgesamt rund 700 Haushalte. Der größte Teil der Kunden hatte um 21.57 wieder Strom, die letzten Haushalte um 22.24 Uhr.