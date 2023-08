500.000 Euro Schaden nach Brand einer Firmenhalle in Sulzfeld

Rund 500.000 Euro Sachschaden sind bei einem Brand am Samstagmittag in Sulzfeld entstanden. Das Feuer brach in einer Lüftungsanlage aus und breitete sich auf dem Dach der Halle aus.

Am Samstagmittag ist bei einer Metallverarbeitungsfirma in Sulzfeld ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde kurz nach 13 Uhr zu dem Unternehmen an der Mühlholstraße alarmiert. Zunächst ging man lediglich von einer Rauchentwicklung in der Ablüftungsanlage aus. Doch Entwarnung gab es nicht, als die Einsatzkräfte kurze Zeit später bemerkten, dass Dachdämmung in Brand geraten war.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Da zur Zeit des Brandausbruchs auch ein Unwetter über Sulzfeld tobte, geht die Polizei entweder von einem Blitzeinschlag oder einem technischen Defekt der auf dem Dach angebrachten Photovoltaikanlage als Brandursache aus. Hinweise auf Brandstiftung habe es keine gegeben.

Gegen 16.15 Uhr waren die Nachlöscharbeiten der Feuerwehrkräfte beendet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 500.000 Euro.