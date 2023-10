Bürgermeister-Wahl in Sulzfeld: Alle Ergebnisse live ab 18 Uhr

Wer wird neuer Oberbürgermeister in Achern? An diesem Sonntag könnte eine Entscheidung fallen. Verfolgen Sie hier die aktuellen Zwischenstände.

Wer folgt auf Sarina Pfründer (parteilos) als Bürgermeisterin der Gemeinde Sulzfeld? Es gibt drei Kandidaten und eine Kandidatin für den Bürgermeisterposten. Eine Entscheidung könnte es bereits an diesem Sonntag geben.

Dafür muss eine Kandidatin oder ein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Gelingt dies keinem der Bewerber um das Bürgermeisteramt, gibt es am 22. Oktober eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben.

Informationen zur Wahl und Reaktionen auf das Ergebnis finden Sie auch in einem Live-Ticker der BNN und auf den Facebook- und Instagram-Kanälen.

Eine Kandidatin und drei Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl in Sulzfeld an und bewerben sich damit um die Nachfolge von Sarina Pfründer (parteilos). Pfründer war nach 13 Jahren in Sulzfeld im Mai zur Bürgermeisterin in Lauffen am Neckar gewählt worden. Für ihre Nachfolge kandidieren:

Simon Bolg (parteilos), Leiter des Ordnungsamtes in Bretten

Volker Geisel (SPD), stellvertretender Schulleiter und Gemeinderat in Zaisenhausen

Heiko Röth (parteilos), Beschäftigter bei der Gemeindeprüfungsanstalt

Silke Sprenger-Dieffenbacher (AfD-Kandidatin), Architektin

Ergebnisse der Bürgermeister-Wahl in Sulzfeld: Der Live-Überblick

Wer liegt aktuell vorn? Hier können Sie die Zwischenstände live mitverfolgen. Die Angaben werden etwa alle fünf Minuten automatisch aktualisiert: