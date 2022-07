„Café unbeschwert“ in Sulzfeld bietet glutenfreie und vegane Produkte

Veganer und Menschen, die an Lebensmittelunverträglichkeiten wie Laktose- oder Glutenintoleranzen leiden, können in Sulzfeld gemeinsam Essen gehen.

In einem denkmalgeschützten Gebäude in der Dorfmitte haben Isabell und Steffen Schillinger aus Jöhlingen am 1. April das „Café unbeschwert“ eröffnet.

Auf der Speisekarte stehen „normale“ Gerichte sowie ein umfangreiches Angebot an glutenfreien, veganen und laktosefreien Produkten von regionalen Erzeugern.

„Ich habe selbst Zöliakie, also eine Unverträglichkeit gegen Gluten“, berichtet Isabell Schillinger. Ihr sei aufgefallen, dass es in der Region kaum ein vergleichbares Angebot für Menschen mit verschiedenen Unverträglichkeiten gebe.

„Deshalb ist das Café für meinen Mann und mich ein Herzensprojekt“, sagt die gelernte Hotelfachfrau. Ihre Kenntnisse im Servicebereich und die Erfahrungen ihres Mannes aus dessen früherer Selbstständigkeit in einer anderen Branche machen beide zu einem eingespielten Team.

Unverträglichkeiten nehmen zu

Routiniert haben sie die 40 Sitzplätze im Innenbereich und weitere 20 Plätze im Außenbereich im Blick. „Unverträglichkeiten nehmen zu und entstehen oft mit der Umstellung von Muttermilch auf feste Nahrung“, erzählt Steffen Schillinger.

Die Resonanz ist viel höher, als wir es erwartet hätten. Isabell und Steffen Schillinger, Café-Betreiber

Unter seinen Kunden seien fast nur Frauen betroffen. Die fünfjährige Tochter von Stammkundin Kimberly Hochmuth aus Kraichtal hat Zöliakie.

„Ich unterstützte das Café über Crowdfunding, denn ich freue mich, dass ich nun mit der ganzen Familie hier essen kann“, sagt die junge Mutter. Bisher kannte sie nur Cafés in Karlsruhe oder Ettlingen mit glutenfreien Kuchen.

Mit den bisherigen Besucherzahlen sind die Cafébetreiber sehr zufrieden: „Die Resonanz ist viel höher, als wir es erwartet hätten. Vor allem sonntags zur Frühstückszeit sollte man unbedingt Plätze reservieren.“

Die glutenhaltigen Kuchen bekommen Schillingers von einer Bäckerei. Glutenfreie und vegane Kuchen backen sie teilweise selbst vor Ort oder erhalten diese von einer Kuchenwerkstatt.

„Wir lagern diese Kuchen in einer separaten Theke und verwenden eigene Messer und Kuchenschaufeln, damit nichts mit Gluten verunreinigt werden“, erzählen sie.

Das Eis, das von einer kleinen Eismanufaktur stammt, ist ebenfalls glutenfrei. Die Sorbets sind laktosefrei und auch für Veganer geeignet. Umweltschutz erfolgt durch recyclebare To-Go-Becher, Löffel und Stoffhandtücher.