Ukrainer kommen nach Sulzfeld: Blumen und Geschenke für die Geflüchteten

„Herzlich willkommen“ steht auf deutsch und ukrainisch auf dem Banner, das quer über den Hof hängt und mit Blümchen, Herzchen und Regenbogen noch ein paar Farbtupfer beinhaltet. Gemeint sind Geflüchtete aus der Ukraine, die eigentlich schon im Lauf des Montags in Sulzfeld erwartet wurden. Doch die Ankunft verzögerte sich dann doch bis in die späten Abendstunden.

„Wir rechnen mit 60 bis 70 Kindern und rund 30 Frauen, die direkt aus der Ukraine zu uns kommen“, sagt Bürgermeisterin Sarina Pfründer (parteilos). Am Samstagabend habe Landrat Christof Schnaudigel angerufen und die Gemeinde informiert, dass die ehemalige Unterkunft für Geflüchtete in der Riegelstraße wieder in Betrieb genommen werden soll.

Zwischenzeitlich gab es Überlegungen, dort Monteurunterkünfte einzurichten. Doch damit war der Sulzfelder Gemenderat nicht einverstanden. Was sich nun als günstig erwies im Blick auf den zu erwartenden Flüchtlingsstrom aus der Ukraine.

Zweiter Bus soll am Dienstag eintreffen

Der Landkreis rechnet mit rund 80 Personen, die am Abend oder in der Nacht in Sulzfeld eintreffen, hieß es am Montag von der Pressestelle des Landratsamts. Ein zweiter Bus werde im Lauf des Dienstags erwartet.

Mitarbeiter des Landratsamtes werden vor Ort sein, um die Ankunft zu betreuen. Der Landkreis hatte bereits Ende vergangener Woche Vorkehrungen für die Unterbringung von Geflüchteten getroffen und die Gemeinschaftsunterbringung in Sulzfeld zur Verfügung gestellt.

„Wir haben dann unseren Freundeskreis International gebeten, uns bei der Grundreinigung der Unterkunft zu helfen, die ein dreiviertel Jahr nicht belegt war“, informiert Pfründer. Sie wird von Manuela Kräter, der Flüchtlingsbeauftragten der Gemeinde, unterstützt. 50 Zimmer waren für die Ankömmlinge vorzubereiten, die nach einer 30-stündigen Busfahrt in Sulzfeld erwartet werden.

Freundeskreis International hilft beim Putzen

Und so kamen am Sonntag rund 50 Helfer zusammen, die die Fenster und Türen sowie die Küchen und Bäder schrubbten. Gärtner Pfettscher stiftete Blumen, der Getränkemarkt Götz Trinkbares, der Rewe-Markt Lebensmittel, die Sparkasse kleine Geschenke für die Kinder und die Apotheke Medikamente. Und auch die Kinder der Freundeskreis-Mitarbeiter wie der Bürgermeisterin durchstöberten ihre Spielzeugkisten nach Entbehrlichem.

„Es ist toll, was hier geleistet wurde“, erklärt die Verwaltungscheffin. Besonders gefreut hat sie sich darüber, dass auch Geflüchtete aus Afrika oder Syrien, die vor fünf oder sechs Jahren selbst in dieser Unterkunft einquartiert waren, gekommen seien, um bei der Putzaktion mitzuhelfen.

So präsentieren sich die Zimmer der Unterkünfte mittlerweile schön hergerichtet und mit einem Blumenstrauß bestückt für einen freundlichen Empfang. Für die Verpflegung der Gäste hat der Landkreis einen Caterer angeheuert. „Ansonsten müssen wir erst einmal sehen, was überhaupt gebraucht wird“, erklärt die Bürgermeisterin.

Kinderkleider etwa oder Windeln, ein Laufstall oder Sonstiges. An diesem Dienstag sollen sich die Geflüchteten erst mal ausruhen und ankommen, am Mittwoch will Pfründer den Leuten einen ersten Besuch abstatten.