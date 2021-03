Die Polizei hat einen 57 Jahre alten Mann in Sulzfeld festgenommen, der verdächtigt wird betrunken mit dem Auto gegen eine Mauer gefahren zu sein. Anschließend floh der Fahrer zu Fuß vom Tatort.

In Sulzfeld hat die Polizei Samstagnacht einen betrunkenen 57-Jährigen vorläufig festgenommen. Laut Pressemitteilung der Beamten steht der Mann unter Tatverdacht, alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Anschließend soll er zu Fuß vom Tatort geflüchtet sein.

Ein Zeuge hörte gegen 22.15 Uhr einen lauten Knall und sah einen beschädigten Wagen an einer Grundstücksmauer in der Straße „Am Kohlbach“ stehen. Der Fahrer des Wagens begutachtete zunächst den Schaden und lief anschließend davon. Im Rahmen der Fahndung griffen die Beamten den 57-Jährigen in einem Gebüsch der Straße „An der Kelter“ auf.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,2 Promille, daher nahmen ihn die Beamten mit auf die Wache. Dort bestritt der Mann den Wagen gefahren zu haben. Nach einer Blutentnahme beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Betrunkenen.