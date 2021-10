Polizei sucht nach Streit in Biergarten in Sulzfeld weitere Zeugen

Nach einem Streit in einem Biergarten im September ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen. In der Auseinandersetzungen wurde eine Person vermutlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fand der Streit mit anschließenden körperlichen Auseinandersetzungen bereits am Montag, 27. September, gegen 19.30 Uhr im Biergarten eines Lokals in der Hauptstraße in Sulzfeld statt. Die Polizei sucht noch Zeugen zur Klärung des Geschehens.

Im Biergarten kam es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei offenbar beim Bezahlen einer Rechnung zur Diskussion gekommen, die in Beleidigungen ausuferte. Daraufhin soll es zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem auch Biergläser geworfen wurden. Ein Beteiligter trug anscheinend bei den körperlichen Auseinandersetzungen diverse kleinere Verletzungen davon.

Es sollen sich etwa 15 bis 20 weitere Gäste zur selben Zeit im Biergarten aufgehalten haben, die möglicherweise als Zeugen zur Klärung der Geschehensabläufe beitragen können.