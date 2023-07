Sulzfeld hat sogar in der Schweiz seine Spuren hinterlassen

Sulzfeld hat in ganz Baden-Württemberg und sogar in der Schweiz seine Spuren hinterlassen. Auch wenn nicht jeder sofort an das 1075 erstmals urkundlich erwähnte Sulzfeld im Naturpark Stromberg-Heuchelberg denkt, wenn er vor den Postgebäuden in Mannheim oder Pforzheim, dem Waisenhaus in Rastatt, der Freiburger Christuskirche, dem Straßburger Münster oder dem Badischen Bahnhof in Basel steht. All diese Gebäude und noch viele mehr bestehen nämlich ganz oder zumindest teilweise aus dem einst begehrten gelben Sulzfelder Schilfsandstein.

Schon die Römer sollen im Kraichgau zwei Villae rusicae aus dem gelben Schilfsandstein errichtet haben.

Weindorf Sulzfeld ist mit Stadtbahn gut erreichbar

Lange Lebenszeit und leicht zu bearbeiten waren die Eigenschaften, die den in verschiedenen Sulzfelder Steinbrüchen gewonnenen Stein so begehrt machten. Wer eines der vielen aus gelben Schilfsandstein errichteten Gebäude bewundern will, muss aber nicht bis nach Basel fahren. Ein Ausflug ins mit der Stadtbahn gut zu erreichende Weindorf Sulzfeld genügt. Über dem Dorf thront nämlich eine der schönsten Burganlagen im Naturpark Stromberg- Heuchelberg.

Die Ravensburg ist der einstige Stammsitz der Freiherren Göler von Ravensburg. Die 1212 erstmals urkundlich erwähnte Burg wurde komplett mit dem gelben Sandstein aus den vier Sulzfelder Steinbrüchen erbaut. Diese durften bis ins 16. Jahrhundert hinein nur von den Burgherren genutzt werden.

Bis 1846 war die Ravensburg noch bewohnt. Heute sind die Reste der einstigen Burgfeste, zu denen auch der begehbare Bergfried gehört, ein beliebtes Ausflugsziel.

Bevor man aber durch die vielen Weinberge zur Ravensburg hochwandert, empfiehlt sich ein Besuch beim Streuobstwiesen-Lehrpfad. Wald, Wiesen, Reben und Streuobstwiesen sind ja typisch für große Teile des Naturparks Stromberg-Heuchelberg. Deshalb hat der Naturpark gemeinsam mit der Gemeinde Sulzfeld bereits 2014 diesen lehrreichen Pfad eingerichtet.

Streuobstwiesen-Lehrpfad mit zwölf Stationen

Eine lustige Apfelwickler-Raupe führt durch die insgesamt zwölf Stationen auf dem rund zwei Kilometer langen Weg. Gerade für Kinder bietet der Streuobstwiesen-Lehrpfad so viel spannende Unterhaltung, dass er eigentlich eher Spiel- als Lehrpfad heißen sollte. Bilderrätsel, eine Station mit den Stimmen der Streuobstwiesenbewohner, ein Insektenmemory und als Höhepunkt eine kleine Wiesenseilbahn gehören zum gut begehbaren Pfad.

Vom Ortsausgang Sulzfeld (in Richtung Ochsenburg), dort liegt der Streuobstwiesenpfad, sind es kaum mehr als ein Kilometer Fußmarsch zur Ravensburg. Dort gibt es auch ein Burgrestaurant mit Biergarten. Die Preise für das Essen sind allerdings nicht für jede mehrköpfige Familie bezahlbar.

In Sulzfeld selbst gibt es mit dem Amalienhof, dem ehemaligen Rentamt und der evangelischen Kirche weitere historisch interessante Gebäude und außerdem Gaststätten, die auch für den normalen Geldbeutel geeignet sind.