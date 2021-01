Der Musiker Phil Collins feiert an diesem Samstag seinen 70. Geburtstag. Besonders verbunden mit ihm an diesem Tag ist die Tribute Band „Phil“ mit ihrem Frontman und Leadsänger Jürgen „Phil“ Mayer aus Sulzfeld.

Der Künstler, Musiker und Buchautor Phil Collins feiert an diesem Samstag seinen 70. Geburtstag. Besonders verbunden mit ihm an diesem Tag ist die Tribute Band „Phil“ mit ihrem Frontman und Leadsänger Jürgen „Phil“ Mayer aus Sulzfeld. „Wir gratulieren Phil Collins ganz herzlich zu seinem runden Geburtstag“, sagt Mayer. „Nur müssen wir Corona bedingt das Geburtstagsständchen ausfallen lassen.“ An ein gemeinsames Auftreten sei im Moment nicht zu denken. „Das schmerzt uns alle“, sagt Mayer weiter.

„Wir haben Phil Collins viel zu verdanken. Er hat uns mit seinen vielgestaltigen Songs in hoher musikalischer Qualität stets inspiriert und herausgefordert.“ Persönlich getroffen haben sie ihn nur einmal, im Jahr 2004 in Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Mit einer Video-Botschaft will sich die Band an den britischen Sänger wenden und ihm danken, dass er mit seiner Musik auch die Basis gelegt hat für den Erfolg von „Phil“. Seit mehr als 20 Jahren zelebriert die Band Songs von Phil Collins. „In the Air Tonight“ war die Initialzündung für „Phil“ als Tribute Band.