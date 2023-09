Jeweils zehn Minuten Redezeit

Bewerber-Quartett für die Bürgermeisterwahl in Sulzfeld stellt sich in der Ravensburghalle vor

In der Sulzfelder Ravensburghalle geht am 20. September die Vorstellung der vier Bewerber um den Bürgermeisterposten über die Bühne. An die persönlichen Vorstellungsreden schließt sich eine Fragestunde an.