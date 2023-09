Sulzfelder Bewerber Simon Bolg tritt beim Obst- und Gartenbauverein auf

Das Buhlen um die Wählerinnen und Wähler in Sulzfeld hat begonnen. Bürgermeisterkandidat Simon Bolg stellt sich bei einem Termin vor.

Weit über 70 Interessierte haben sich zur Kandidatenvorstellung von Simon Bolg im idyllisch gelegenen Obst- und Gartenbauverein in Sulzfeld eingefunden. Zu Beginn erfuhren die Zuhörer einige Details über den Werdegang des heute 36-jährigen zweifachen Familienvaters, der nach eigenen Worten als waschechter Sulzfelder wisse, wo der Schuh drückt.

Bewerber Bolg stellt sich Interessierten in Sulzfeld

Nach einem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg und mehreren beruflichen Zwischenstationen arbeitet Bolg seit über sechs Jahren als Leiter des Ordnungsamtes der Großen Kreisstadt Bretten. Neben dem Tagesgeschäft und der strategischen Ausrichtung des Amtes fiele unter anderem auch die Ausländerbehörde in seinen Fachbereich mit 40 Mitarbeitern.

Des Weiteren betont Bolg, dass er kein Mitglied einer politischen Partei sei, er deshalb keiner Partei oder Vereinigung einen politischen Gefallen schulde und somit völlig unabhängig nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der Gemeinde entscheiden könne. „Ich habe hier in Sulzfeld gebaut, ich wohne also schon hier und werde auch bleiben“, so Bolg weiter.

Ein älteres Ehepaar betont im Gespräch mit dieser Redaktion, dass sie es positiv fänden, wenn der künftige Bürgermeister wieder im Ort wohnen würde und dass dies, ein riesiger Pluspunkt für Bolg sei. Bolg machte in seiner Vorstellung klar, dass er Verwaltung könne. Dieses daraus resultierende Wissen wolle er zum Wohle der Gemeinde transparent und Hand in Hand mit den Bürgern umsetzen.

Daher habe er schon etliche Hausbesuche gemacht und eine „Meinungsumfrage zur Zukunft von Sulzfeld“ gestartet. Bewertet werden könne zum Beispiel die Sicherung der medizinischen Versorgung vor Ort, die Unterstützung der Gewerbetreibenden in Sulzfeld oder die Fortentwicklung der örtlichen Infrastruktur. „Die Resonanz ist bombastisch“, so Bolg, der die Ergebnisse sofort aufgreift, um dann tiefer in die Materie zu gehen.

Profilschärfung als Wein- und Steinhauergemeinde

Wichtig sei ihm auch die Profilschärfung Sulzfelds als Wein- und Steinhauergemeinde, denn dies habe man sträflich vernachlässigt. „Der Wein gehört zu unserer Kultur in Sulzfeld“, betont Bolg. Er möchte aus diesem Grund auch gerne wieder Feste wie das Weinblütenfest wiederbeleben. Dies stärke den Zusammenhalt im Flecken, sei aber auch Werbung nach außen.

Wirtschaftlich müsse man schauen, was machbar sei, so Bolg vor dem Hintergrund einer kommenden Haushaltssperre vor Augen. Aber sinnvolle Investitionen mit Augenmaß, vor allem in Bildung und Infrastruktur, sollten angestrebt werden, man werde priorisieren müssen.

Bei den Menschen an diesem Nachmittag auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins kommt Bolg augenscheinlich gut an, die Nachfragen sind überwiegend positiv und interessiert.