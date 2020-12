Auf der Toilette eingeschlossen?

Supermarkt in Bretten von der Polizei umstellt: Einbrecher gelingt Flucht

Weder „Kevin allein zu Haus“ noch „Nachts im Musuem“: Ein Einbrecher in Bretten versuchte sich am Donnerstag in der Rolle „Heiligabend im Supermarkt“. Vieles ist zu der Tat noch nicht bekannt, außer dass sich der Mann wohl in der Supermarkt-Toilette eingeschlossen hatte und jetzt von der Polizei gesucht wird.