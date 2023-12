Täter stehlen in Bretten Metall im Wert von mehreren zehntausend Euro

Unbekannte sind am frühen Sonntag in eine Firma in Bretten eingedrungen. Das Diebesgut beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Unbekannte haben am Sonntag Edelmetall in einem Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro aus einer Firma in Bretten-Gölshausen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Unternehmen in der Gewerbestraße von dem Einbruch betroffen.

Die Täter gelangten am frühen Morgen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäudeinnere. Dort entwendeten sie die diversen Körbe mit Edelmetall. Der ausgelöste Alarm schlug die Unbekannten schließlich mit ihrer Beute in die Flucht.

Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich

Der entstandene Sachschaden wird im vierstelligen Bereich vermutet. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.