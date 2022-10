Gestiegene Nachfrage, sinkendes Angebot

Die Regale sind leergefegt: Der Tafelladen in Bretten ruft Privatpersonen zu Lebensmittelspenden auf

In der Obst- und Gemüseabteilung des Brettener Tafelladens sieht es noch ganz gut aus. Wer dagegen nach Mehl oder Milch sucht, der sucht oft vergeblich. Diakonie-Leiter Achim Lechner sagt, warum das so ist, und was der Laden dagegen unternimmt.