Feuerwehr-Fans sehen beim Tag der Sicherheit in Bretten eine Weltneuheit

Der Publikumsmagnet der Ausstellung stellte beinahe den eigentlichen Topact des Tages in den Schatten. Denn bei ihrem Tag der Sicherheit präsentierte die Feuerwehr Bretten eines von weltweit fünf vollelektrischen Feuerwehrfahrzeugen, das eine völlig neue Fahrzeuggeneration einläutet.

Entsprechend groß war das Publikumsinteresse am derzeit modernesten Feuerwehr-Einsatzfahrzeug der Welt, dem Rosenbauer RT, der mit 150 kW geladen werden kann und auch im hochfrequenten Großstadteinsatz emmissionsfrei unterwegs ist.

Der eigentliche Star des Tages kommt dagegen eine Nummer schlichter daher. Doch auch das neue Löschfahrzeug LF 10 der Feuerwehr Bretten hat es in sich. Es ist etwas kleiner und wendiger als sein Vorgänger, der nun 25 Jahre auf dem Buckel hat und ausgewechselt wird.

Die kompakte Version des österreichischen Herstellers eignet sich mit seinen mit nur 2,35 Meter Breite besonders gut für Einsätze in engeren Straßen in der Altstadt oder in Wohngebieten. Es verfügt über neun Sitzplätze, einen 1.600-Liter-Wassertank, einen 200-Liter Schaumtank und ein Sprungrettungsgerät. Dazu zwei tragbare Leiter und vier Atemschutzausrüstungen, ein Lichtmast sowie sämtliche Rettungsgeräte mit Akkubetrieb.

Entsprechend froh und stolz äußerte sich der Brettener Stadtkommandant Oliver Haas über das neue Fahrzeug, mit dem die Stadt Bretten für die nächsten 25 Jahre gut gerüstet sei.

Nicht minder stolz äußerte sich der Brettener Oberbürgermeister Martin Wolff, über die Neuanschaffung, die 386.000 Euro gekostet hat. 92.000 Euro davon habe das Land beigesteuert. Mit dem 13,5 Tonnen schweren Fahrzeug, das über einen 272 PS starken Motor und ein vollautomatisches Getriebe verfügt, sei die Brettener Wehr nun gut aufgestellt.

Imposante Ausstellung beim Tag der Sicherheit mit historischen Feuerwehr-Fahrzeugen

Eine imposante Palette an Technik, Fahrzeugen und Ausstellern aus dem Rettungswesen hatte die Stadt überdies zum Kreisfeuerwehr am Seedamm aufgefahren. Zu bestaunen waren so gut wie alle Fahrzeuge der Brettener Wehr, vom Einsatzleitwagen über Löschfahrzeuge bis hin zu den beiden Wechselladern der Stadt und dem Teleskoplader, der auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Einsatz war.

Dazu mehr als ein Dutzend Oldtimer, die bei Nostalgiefreunden für feuchte Augen sorgten, und gleichzeitig den immensen Sprung der Technik von anno dazumal bis dato eindrücklich vor Augen führten.

Vertreten war neben den Floriansjüngern alles, was im Rettungswesen aktiv ist: DRK, ASB und THW, Polizei, Bundeswehr und Katastrophenhilfe.

„Mich hat besonders interessiert, wie die technische Ausstattung der Fahrzeuge von DRK und Malteser aussieht“, bekundet Christoph Klein, der aus Keltern nach Bretten gekommen war und selbst beim DRK im Enzkreis arbeitet. Gänzlich neu war für ihn der Internationale Katastrophenschutz @fire, der bei Waldbränden und Trümmerrettung weltweit im Einsatz ist und seine Arbeit an einem Stand vorstellte.

Mit seiner Aussage „Noch nie davon gehört“, war er an diesem Nachmittag nicht alleine, obwohl es den Verein schon seit 20 Jahren gibt.

In Bretten gezeigte Drohnen helfen bei Vermisstensuche

Auf Beachtung stieß auch das Quad, das der ASB für Einsätze in schwierigem Gelände präsentierte. Noch beeindruckender die beiden Drohnen, die bei der Suche nach Vermissten oder bei Waldbränden zum Einsatz kommen.

Die breite Palette an Infoständen kommt gut an. „Mich hat das neue E-Auto besonders interessiert, außerdem bin ich erstaunt über all das, was hier zum Thema Sicherheit gezeigt wird“, sagt Jasmin Bechtold aus Büchig, die früher selbst bei der Feuerwehr aktiv war. Mit ihren vier Jungs ist sie zum Sicherheitstag gekommen, um sie für das Thema zu sensibilisieren. Der neunjährige Matteo ist selbst schon bei der Jugendfeuerwehr: „Wir üben Erste Hilfe, haben aber noch keine Uniform“, erzählt er.

Nicole Sperlich aus Diedelsheim freut sich, dass hier so viel für Kinder geboten wird. Ihrer sechsjährige Tochter Maya haben es die gelben Bobbycars besonders angetan, die man bei @fire ausprobieren kann. Und auch auf dem Polizeimotorrad hat sie eine Sitzprobe absolviert.

Derweil hat sich Fiete bei der Bundeswehr mit einer Tragetasche, Kugelschreiber und Schlüsselanhänger eingedeckt. Die Soldaten haben das Einsatzfahrzeug Eagle V mitgebracht, das man auch von innen besichtigen kann. Draußen am Infostand informiert sich ein junges Mädchen über Ausbildungsmöglichkeiten bei der Truppe.

Ein kalorienreiches kulinarisches Angebot lädt unter dem Schatten der Uferbäume am Seedamm zum Verweilen ein. Am Nachmittag stand noch eine Podiumsdiskussion zum Thema Katastrophenschutz auf der Tagesordnung.