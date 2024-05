Theater-AG des Brettener Melanchthon-Gymnasiums spielt im Gugg-e-mol

Schon an diesem Freitag und Samstag finden die Aufführungen der Theater-AG des Melanchthon-Gymnasiums Bretten im Gugg-e-mol-Kellertheater statt. „Wir sind bis auf zwei Karten schon restlos ausverkauft“, sagte Sven Reinwald, Lehrer und Leiter der Theater-AG, am Mittwoch. Bereits seit Beginn des Schuljahrs arbeiten die Schülerinnen und Schüler zusammen an dem Stück „In Märchenhaft oder Der Aufstand der Stiefmütter“ von Mathias Mohr.

Prinzessinnen streiten sich um den König

„Es ist eine Collage, in der Märchenfiguren aus verschiedenen Märchen aufeinandertreffen“, so Reinwald. „Das Märchenbuch wird nicht mehr gelesen, daher ist den Figuren langweilig. So entstehen Konflikte: Da streiten sich schon mal die Prinzessinnen um den König, Stiefmütter können ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen, der Wolf sucht nach Rotkäppchen.“

Insgesamt sind 14 Mitspielende aus den Klassenstufen sechs bis acht beteiligt. „Das Interesse an unserer Theater-AG ist dieses Jahr noch mal deutlich gewachsen“, so Reinwald. „Neben Präsentation, Auftritt, Stimme und Körperbewusstsein, was das Theaterspielen schult, ist auch der Spaß an der Sache wichtig. Es ist etwas Ganzheitliches. Auch Musik, Licht, Kostüm, Maske oder Werbung gehören hier dazu. Zu Beginn haben wir uns mit Improvisation kennengelernt, Vertrauen zueinander gefasst, bevor wir an das Stück herangegangen sind.“

Reinwalds Dank gilt auch allen, die das Projekt unterstützen: „Gerade die Eltern sind eine große Unterstützung. Und viele Menschen im Hintergrund. Das dritte Mal sind wir zu Gast im Gugg-e-mol, da die Umbauarbeiten am Gymnasium noch andauern. Hier bekommen wir tolle Unterstützung seitens des Teams.“ Theater sei keine One-Man-Show, sondern bedeute ein Zusammenfinden vieler Talente und Helfer.

Helene Schmoeckel und Mirja Henning, beide zwölf Jahre, sind bereits das zweite Mal dabei. Beide sind sich einig: Theaterspielen ist eine gute Abwechslung zum Schulalltag. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind vorbereitet und freuen sich auf ihren großen Moment auf der kleinen Bühne des Gugg-e-mol in Bretten, Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr.