Thema Datenschutz beschäftigt Eltern in Bretten: Viele offene Fragen beim Homeschooling

Der Datenschutz im Fernunterricht wirft viele Fragen auf: Eltern blicken den Kindern über die Schulter oder fragen den Lehrer am Bildschirm zwischendurch nach dem schulischen Fortschritt des Sprösslings. Wolfgang Mees, Geschäftsführender Schulleiter in Bretten, sorgt sich aber auch wegen mancher Software um den Schutz von Schüler- und Lehrerdaten.

In der Pandemie wurde auch an Brettener Schulen deutlich, was Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) so formuliert: Es sei Teil des Problems , dass es „keinen komplett einheitlichen Weg in der Verwendung von Software zum Fernlernen“ gebe.

Darum möchte die Stadt als Schulträger gerne einheitlich auf Office365 wechseln. Office365 verbindet unter anderem Video- mit Chatfunktionen und anderen bekannten Anwendungen wie Word – zugeschnitten auf den Schulbedarf.