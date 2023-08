In Flehingen ist eine mobile Tierärztin unterwegs. Wer ist das und wie läuft so eine mobile Behandlung ab? Wir haben bei Carolin Michalowsky nachgefragt.

Wenn Carolin Michalowsky ihre tierischen Patienten untersucht, erfolgt das im häuslichen Umfeld der Tiere. Die 38-Jährige hat sich im Januar als mobile Tierärztin unter dem Namen Anahata Tierarztpraxis in Oberderdingen niedergelassen.

Namenspate für die Praxis und maßgeblich für die Praxisphilosophie ist das sogenannte Anahata-Chakra, das Herz-Energiezentrum der indischen Gesundheitslehre.

Erfahrung in Tierkliniken gesammelt

Carolin Michalowsky berät mit ihrem Wissen dort, wo Schulmedizin Sinn ergibt. Sie setzt aber bei Bedarf auch andere Methoden ein, um den Einsatz von Medikamenten zu verringern oder sogar zu vermeiden. Auf den Beinen der Schulmedizin stehend, bedient sie sich auch der energetischen Analyse und der Tierkommunikation.

Ursprünglich stammt Carolin Michalowsky aus dem Rems-Murr-Kreis. Nach dem Tiermedizinstudium in Gießen arbeitete sie rund zehn Jahre lang in großen Kliniken und Praxen fast ausschließlich im schulmedizinischen Bereich. „Dann merkte ich, dass ich bereit bin, meinen eigenen Weg zu gehen“, erzählt die junge Frau.

Haustiere bilden mit ihrem Besitzer eine Einheit. Carolin Michalowsky

Tierärztin

So wagte sie den Umzug nach Oberderdingen und gleichzeitig den Schritt in die Selbstständigkeit. „Für mich gehören Körper, Geist und Seele als Einheit untrennbar zusammen, denn Krankheiten sind physische Manifestationen von Themen, die mit der Seele zusammenhängen“, sagt Carolin Michalowsky. Deshalb bildet sie sich in den verschiedensten Bereichen regelmäßig weiter, aktuell im Bereich Osteopathie.

„Haustiere bilden mit ihrem Besitzer eine Einheit“, sagt die Tiermedizinerin. Deshalb würden Tiere oftmals die gleichen Krankheiten wie ihre Besitzer entwickeln. „Wenn die dritte Katze Diabetes bekommt, sollte man das hinterfragen. Wenn der Besitzer offen dafür ist, kann ich mit ihm auch in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung gehen“, berichtet die Oberderdingerin.

Kleine Operationen sind vor Ort möglich

Als mobile Tierärztin ist sie oftmals im Bereich der Sterbebegleitung tätig. Muss ein Haustier eingeschläfert werden, ist das mit vielen Emotionen verbunden. „Ich bekomme die Liebe und Dankbarkeit der Besitzer zu ihrem Tier hautnah mit, ebenso auch das Gefühl der Trauer. Es sind die Emotionen, die ich an meinem Beruf so liebe“, sagt Carolin Michalowsky.

Bei Bedarf kann sie auch Wundversorgungen oder kleinere Operationen vornehmen, beispielsweise Katerkastrationen. Bei Bedarf überweist sie ihre Patienten aber an eine Klinik oder Praxis zur weiteren Diagnostik. Ihre mobile Praxis hat den Vorteil, dass sie das Tier in seiner gewohnten Umgebung kennenlernen kann.

„Tiermedizin ist für mich eine Herzensangelegenheit und ein Traumberuf“, sagt Carolin Michalowsky, die sich als Vermittlerin zwischen Mensch und Tier sieht.

Den Schritt in die Selbstständigkeit hat sie nicht bereut. „Es bedeutet für mich, dass ich ständig ich selbst sein darf und das ist für mich persönlich ein absoluter Freiheitsgewinn“, sagt die Tiermedizinerin.