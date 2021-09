Tierpark Bretten zieht positive Sommerferien-Bilanz

Die Corona-Krise hat dem Tierpark Bretten nicht so zugesetzt, wie die Betreiber anfangs befürchtet hatten – auch, weil die Hygieneauflagen nicht so streng sein mussten.

Heute hält das Wetter. In den Sommerferien war das nicht immer so. Und die vielen Regentage waren nicht das einzige Hindernis für den Tierpark Bretten.

Warum sich dessen Chefin Annika Willig dennoch über eine gute Besucherbilanz freuen kann, obwohl sie zu Anfang der Krise noch um ihre Existenz fürchtete, hat sie bei einem Besuch des beliebten Ausflugsziels am Dienstag erklärt.

Vor den Toren des Tierparks wartet die junge Mutter Laura Schölch, mit ihrer zweijährigen Tochter im Kinderwagen, auf ihre Freundin – ebenfalls in Begleitung ihres Nachwuchses. Schölch hat sich zum ersten Mal von Waghäusel auf den Weg nach Bretten gemacht. „Wir haben schon alles in der Umgebung abgegrast“, erklärt sie den vergleichsweise späten Besuch am Ende der Ferien.