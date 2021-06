Für gefährdete Tierarten

Neue Heimat für Turmfalken: Stadt Bretten kauft Trafohäuschen in Dürrenbüchig zurück

Eine Turmfalkenfamilie wohnt am Dürrenbüchiger Stromhäuschen, das künftig in die städtische Hand zurückkehrt. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund (Nabu) und der Bevölkerung will die Gemeinde die kleine Immobilie umgestalten.