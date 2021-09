Tresor in Bretten-Gölshausen geklaut

In der Zeit zwischen Samstag und Montag haben Unbekannte einen Tresor in Bretten entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Unbekannte Diebe haben am Wochenende aus einem Bürogebäude in Bretten-Gölshausen einen Tresor entwendet. Die Langfinger verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr und Montag, 3.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Bürogebäude in der Steinäcker Straße, so das Polizeipräsidium Karlsruhe.

Anschließend lösten sie auf bislang unbekannte Weise ein Stück aus der Wand und entwendeten den sich dahinter liegenden Tresor. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf mehrere Tausend Euro. Personen die verdächtige Beobachtung machten, wenden sich unter der Telefonnummer (0 72 52) 5 04 60 an das Polizeirevier Bretten.