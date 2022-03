Die Böden sind trocken, das Laub liegt in den Wäldern – beste Voraussetzungen für einen Brand. Deshalb herrschen derzeit hohe Gefahrenwarnstufen, auch rund um Bretten.

Bereits Brand in Maulbronn

Die Waldbrandgefahr in den Wäldern rings um Bretten ist hoch. Und das schon Ende März. „So früh im Jahr haben wir normalerweise keine erhöhte Brandgefahr“, sagt der Leiter der Brettener Forstverwaltung Ewald Kugler.

Aber nicht nur in der Brettener Region herrscht erhöhte Waldbrandgefahr. Darauf machte jetzt das das Forstamt im Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung aufmerksam. Stufe drei und teilweise sogar Stufe vier, also die zweithöchste Gefahrenstufe meldet der Deutsche Wetterdienst für den gesamten Landkreis Karlsruhe.

Die zweithöchste Stufe gilt zwar vor allem für die Kieferwälder in der Rheinebene, aber auch in Mühlacker galt am Wochenende teilweise die zweithöchste Gefahrenstufe. „Außerdem zwingt uns auch die Stufe drei, die für unseren Stadtwald derzeit noch gilt, zu erhöhter Vorsicht“, warnt Kugler.

Und das zeigte sich gerade in den Maulbronner Wäldern. „Wir hatten Ende der Woche einen kleinen Waldbrand im Maulbronner Staatswald“, berichtet der Leiter des Forstbezirks Unterland Christian Feldmann und ergänzt „glücklicherweise war die Feuerwehr schnell vor Ort“. Nur dank dem raschen Einsatz der Feuerwehrleute konnte wohl schlimmeres verhindert werden.

Was den Waldbrand verursachte, konnte allerdings nicht sicher geklärt werden. „Gut möglich, dass eine brennende Zigarette die Ursache war“, meint Feldmann.

Tatsächlich ist der Waldboden derzeit noch überall mit sehr trockener Laubstreu bedeckt. Auch im Brettener Stadtwald. „Da reichen Kleinigkeiten, wie beispielsweise eine noch teilweise glühende Zigarette, um einen Waldbrand auszulösen“, erklärt der Leiter der Brettener Forstverwaltung, warum zwischen März und Oktober das Rauchen im Wald grundsätzlich verboten ist.

Noch deutlicher sind die Gefahren, die von offenen Feuerstellen ausgehen. „Lagerfeuer sind zwar ohnehin im Wald verboten, aber selbst an den offiziellen Grillhütten ist jetzt erhöhte Vorsicht geboten“, betont Kugler. Zusätzlich fehlt die Feuchtigkeit durch schmelzenden Schnee – den gab es in diesem Winter fast gar nicht.

Trockenheit ist auch ein Problem für die Regenwürmer rund um Bretten

Dass in den Wäldern der Brettener Region derzeit noch Laub den Boden dicht bedeckt, liegt teilweise auch an der Trockenheit der letzten Wochen. „Normalerweise ist das Laub vom vergangenen Herbst um diese Zeit durch Regenwürmer und andere Bodenorganismen schon weitgehend zersetzt“, nennt Feldmann einen wichtigen Grund für die erhöhte Waldbrandgefahr.

Regenwürmer und die unzähligen anderen Bodenorganismen sind also nicht nur die Produzenten der wenige Zentimeter dicken Humusschicht, auf die alle Pflanzen und auch der Mensch angewiesen sind – sie sind auch wichtige Brandschützer.

Allerdings nur im Laubwald. „Die Nadeln von Nadelbäumen können nur von ganz wenigen Spezialisten zersetzt werden“, erklärt Feldmann, warum die leicht brennbare Streu in den Kieferwäldern der Hardt oder im Osten Deutschlands normalerweise viel dicker ist als die Laubstreu in den Rotbuchenwäldern des Kraichgaus.

Zwar gab es schon seit vielen Jahrzehnten rund um Bretten keinen großen Waldbrand, wie Ewald Kugler bestätigt, aber mit der stetig zunehmenden Trockenheit und der raschen Erwärmung des Klimas steigt das Risiko. Christian Feldmann mahnt zur Vorsicht: „Wir sollten auf einen großen Waldbrand besser vorbereitet sein.“