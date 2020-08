Trotz Hochbetrieb läuft alles reibungslos in der Badewelt Bretten

Der Sommerurlaub leidet an den Corona-Beschränkungen. Was liegt das näher, als ein Besuch im Freibad? Doch auch da gilt es, Auflagen zu befolgen. Das Chaos bleibt aus - zumindest im Brettener Freibad am ersten richtig heißen Sommerferien-Wochenende.

Lange Warteschlagen an den beiden Eingängen, ein heilloses Durcheinander auf und rund um den Parkplatz, dazu geflissentliches Ignorieren der Abstandsregeln – all diese Dinge sind in der Badewelt Bretten komplette Fehlanzeige. Obwohl auch am zweiten Wochenende der Sommerferien – selbstverständlich unter den geltenden Corona-Vorgaben – bei Temperaturen deutlich über 30 Grad täglich Hochbetrieb in dem Spaß- und Erlebnisbad der Melanchthonstadt herrscht, läuft dort alles in geregelten Bahnen ab.

„Die Leute, die zu uns ins Bad kommen, halten sich an die Spielregeln – egal ob das Stammgäste sind oder Leute, die das erste Mal bei uns sind“, betont Bäderleiter Holger Poppeck. „Es freut uns natürlich, dass es so gut und reibungslos läuft“, fügt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Kleck an.

Ein Balken in der App zeigt, ob das Bad voll ist

Für Kleck, Poppeck und alle anderen Mitarbeiter ist nicht erst seit dem Beginn der Sommerferien der Blick aufs Handy oder auf den PC-Bildschirm quasi unverzichtbar. Auf der Homepage oder der Badewelt-App zeigt ein Balken stets aktuell an, wie viele Personen sich gerade im Bad aufhalten und wie viel Platz auf dem Gelände noch ist.