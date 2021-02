Bauzäune mit Sichtschutz verwehren Zugang und Einblick in den Innenbereich des Rentamts in Sulzfeld. Das Interesse der Sulzfelder Bevölkerung ist groß, was mit dem historischen Ensemble in der Ortsmitte geschieht, nachdem es die zurückliegenden zehn Jahre leer stand.

Fest steht, es finden seit Wochen Grabungen statt. Allerdings nicht mit schwerem Gerät, sondern eher behutsam mit Schäufelchen und Pinsel.

Der Grund sind archäologische Grabungen des Landesdenkmalamtes. Bevor der Aushub für die geplante Tiefgarage erfolgen kann, müssen die Grabungen abgeschlossen sein, so die Forderung der Denkmalschützer.