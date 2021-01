Bei der Landtagswahl im März tritt er nicht mehr an und wird allein aus diesem Grund der neuen Landesregierung nicht mehr angehören. Doch im Wahlkampf, der coronabedingt überwiegend digital und medial über die Bühne geht, stärkt Franz Untersteller (Grüne) seiner Partei den Rücken.

Im Pressegespräch mit den Badischen Neuesten Nachrichten erläutert der Umweltminister, was unter seiner Ägide in den vergangenen zehn Jahren in Baden-Württemberg im Blick auf Klima- und Naturschutz sowie die angestrebte Energiewende gut gelaufen ist.

Mit dabei die grüne Landtagsabgeordnete Andrea Schwarz aus Oberderdingen, die für den Wahlkreis Bretten gerne wieder in den Landtag einziehen möchte.