Unbekannte bauen in Bretten Katalysatoren aus Fahrzeugen aus

Insgesamt zwei Katalysatoren haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch in der Rinklinger Straße in Bretten aus Fahrzeugen ausgebaut und gestohlen.

Laut dem Polizeipräsidium Karlsruhe, bauten die Täter nach den bisherigen Erkenntnissen die Katalysatoren zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, fachmännisch aus den abgestellten Fahrzeugen aus. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt mit ihrer Beute. Der Sachschaden wird auf rund tausend Euro geschätzt.

Zeugen gesucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, können sich unter (0 72 52) 50 46 0 bei der Polizei in Bretten melden.