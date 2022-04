Unbekannte brechen erneut in Bäckerei in Bretten ein

Die Einbruchserie in Brettener Bäckereien reißt nicht ab. In der Nacht auf Donnerstag wurde die Polizei von Zeugen in die Melanchthonstraße gerufen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag erneut in eine Bäckerei in Bretten eingebrochen. Nach Angaben der Polizei traf es gegen 3.30 Uhr eine Filiale in der Melanchthonstraße. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er bemerkt hatte, dass die Eingangstür der Bäckerei offen steht.

Die Beamten erkannten, dass diese aufgebrochen worden war. Offenbar versuchten die Einbrecher auch, die Glasscheibe einzutreten. Die Polizei kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob die Diebe auch etwas mitgehen ließen.

In der Melanchthonstraße wurde kurz zuvor schon einmal gewütet: Bereits um 1.42 Uhr hörte ein Anwohner Scheiben klirren und verständigte die Polizei. Diese stellte fest, dass Unbekannte die Scheibe einer Eisdiele eingeworfen hatten.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer (0 72 52) 5 04 60 zu wenden.