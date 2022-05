Unbekannte brechen in Bretten Imbissanhänger auf – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag gegen 20.30 Uhr und Dienstag gegen 20 Uhr in einen Imbissanhänger in Bretten-Diedelsheim eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um einen Feinkostanhänger, der am Straßenrand der Diedelsheimer Höhe stand.

Die Täter brachen brachen wohl eine Seitentür auf und klauten Bargeld in einem niedrigen zweistelligen Eurobereich. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Nun bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 72 52) 5 04 60 zu melden.