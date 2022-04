Unbekannte brechen in Brettener Bäckerei und Unternehmen in Diedelsheim ein

Diebe haben sich am Osterwochenende in einer Brettener Bäckerei und einem Unternehmen in Diedelsheim zu schaffen gemacht.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Brettener Bäckerfiliale und in ein Unternehmen in Diedelsheim eingebrochen.

Laut Informationen der Polizei gelangten die zwei Diebe am Samstag gegen 0.45 Uhr in die Bäckerei in der Wilhelmstraße und stahlen Bargeld.

Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster der Filiale auf und fanden das Geld im Tresor und in der Kasse.

Diebe stahlen mehrere Elektrogeräte

Zu einem weiteren Raub kam es zwischen Sonntag, 0 Uhr, und Montag, 22.30 Uhr, in einem Unternehmen in Diedelsheim. Die Diebe stahlen mehrere Elektrogeräte aus den Büroräumen.

Das erbeutete Diebesgut schätzt die Polizei auf einen vierstelligen Betrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.