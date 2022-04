Unbekannte brechen in Frisörsalon in Bretten ein

In Bretten ist es in der Nacht auf Freitag zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in der Gustav-Hertz-Straße gekommen. Ein Zeuge beobachtete gegen 0.45 Uhr, dass sich drei Personen Zutritt zu einem Frisörsalon in der Straße verschafften, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatten diese Personen offenbar mit Steinen die Schaufensterscheibe eingeworfen. Aus dem Salon stahlen die drei Bargeld in Höhe von ungefähr 100 Euro und flüchteten zu Fuß. Während der Fahndung stellte sich heraus, dass offenbar dieselben Personen versucht hatten, in das danebenliegende Bestattungsinstitut einzubrechen. An beiden Geschäften entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro.