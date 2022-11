Unbekannte brechen in mehrere Kircheneinrichtungen in Bretten ein

Nach einer Einbruchserie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in mehreren Gebäude von Kirchengemeinden in Bretten Diedelsheim ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gleich in mehrere Gebäude der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Bretten Diedelsheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Diebe Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr stellten Mitarbeiter des St. Stephanus Kindergarten fest, dass dort offensichtlich eingebrochen wurde. Die Täter verschafften sich wohl von der Rückseite Zutritt zum Gebäude und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Zudem drangen sie in die angeschlossene katholische Kirche gewaltsam ein und leerten die dort aufgestellten Opferstöcke.

Gegen 7 Uhr meldete ein Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde, dass die Täter offenbar auch dort zugeschlagen haben. Pfarramt, Gemeindezentrum und Kirche wurden ebenso geöffnet und die darin befindlichen Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht, so die Polizei weiter.

Der genaue Wert der entwendeten Güter, aber auch der Schäden an den Gebäuden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden und bedarf weiterer Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer (0 72 52) 5 04 60 zu melden.