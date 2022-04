Unbekannte in Schulen in Bretten und Kürnbach eingebrochen

Drei Einbrüche in Schulen hat die Polizei in Bretten und Kürnbach vergangenes Wochenende festgestellt. Möglicherweise waren es dieselben Täter.

Unbekannte Täter sind am Wochenende in Bretten und Kürnbach in drei verschiedene Schulen eingebrochen. Derzeit wird geprüft, ob es sich hierbei um dieselben Täter handelte, wie die Polizei mitteilte.

Am Sonntag zwischen 23 und 23.20 Uhr wurde am Edith-Stein-Gymnasium im Brettener Breitenbachweg eine Hintertür eingeschlagen. Eine Zeugin nahm dort drei verdächtige Personen wahr und verständigte gegen 23.20 Uhr die Polizei.

Trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie der Polizeihundeführerstaffel blieb die Fahndung erfolglos. Im größeren Umfeld keine Verdächtige mehr festzustellen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dort nichts entwendet.

In zwei weitere Schulen eingebrochen

In die Brettener Max-Planck-Realschule wurde im Laufe des Wochenendes ebenfalls eingebrochen, wie am Montag festgestellt wurde. Am Hausmeisterhäuschen war eine Glasscheibe eingeschlagen und ein geringer Bargeldbetrag sowie ein Paar kabellose Kopfhörer fehlten.

Die Täter schlugen dort zunächst mit einem Kieselstein ein Kellerfenster ein und gelangten so ins Innere. An mehreren verschlossenen Türen wurden zudem Einbruchspuren festgestellt.

Auch an der Grundschule im nahegelegenen Kürnbach war eine Fensterscheibe an der Mensa eingeschlagen. Hier dauern die weiteren Ermittlungen aktuell noch an. Über die Schadenshöhe oder mögliches Diebesgut kann noch keine Aussage getroffen werden.