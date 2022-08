Unbekannte Täter beschädigen Glasscheibe an Haltestelle in Bretten-Rechberg

Bislang unbekannte Täter haben am Haltepunkt Bretten-Rechberg die Glasscheibe eines Wetterschutzhauses beschädigt. Die Bundespolizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Am Mittwochmorgen hat ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei über die Sachbeschädigung an einem Wetterschutzhaus am Haltepunkt informiert. Dies teilte die Polizei mit.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Glasscheibe des Wetterhäuschens am Bahnsteig 1 zersplittert ist. Wie genau es zu dem Schaden kam, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise zur Tatzeit und der Täterschaft vor. Der Schaden beläuft sich auf 120 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.