Unbekannte Täter brechen in Sanierungsobjekt in Bretten ein

Bei einem Einbruch in Bretten haben bislang unbekannte Täter mehrere hochwertige Werkzeuge und Geräte entwendet. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen festgestellt.

In einem Sanierungsgebiet im Postweg in Bretten sind während Sanierungsarbeiten mehrere hochwertige Geräte und Werkzeuge aus einem verschlossenen Raum gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Diebe zuvor den umgebenden Bauzaun des Hauses auf.

Die entwendeten Werkzeuge waren teilweise noch in separat gesicherten Boxen untergebracht.Ein Mitarbeiter hatte den Raum am Dienstagabend abgeschlossen, bemerkt wurde der Diebstahl am Mittwochmorgen.

Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.